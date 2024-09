Il Club Atletico Talleres ha dato l'annuncio della partenza di Tiago Tomas Palacios, che ha lasciato l'istituzione di Cordoba per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Nel comunicato diramato dal club argentino, viene ricordata la crescita del ragazzo che ha vestito la maglia biancoblu per cinque anni prima di prendere il volo, dopo passaggio all'Independiente Rivadavia, verso l'Italia per un trasferimento che lo stesso Talleres definisce epocale: "Tomas è arrivato nel 2019 quando aveva solo 16 anni. Originario della Pampa, durante tutta la sua carriera nelle serie minori, Palacios ha dimostrato una crescita eccezionale sia a livello calcistico che personale, diventando un esempio di dedizione e impegno. Si è consolidato nelle squadre giovanili e in seguito è stato capitano della squadra di riserva, poi ha debuttato dopo una stagione in prima divisione, distinguendosi dall'inizio per essere un giocatore tecnico, con una buona uscita dalla difesa, forte ed elegante nel suo stile, con un ottimo gioco aereo. Preciso nei lanci corti e lunghi, ha sempre dimostrato grande impegno per la squadra".

L'Albiazul ricora inoltre: "All'inizio di quest'anno, Palacios è stato ceduto in prestito con opzione per acquistare i suoi diritti federativi e il 50% dei suoi diritti economici al Club Independiente Rivadavia de Mendoza con l'obiettivo di aggiungere minuti e affermarsi in una squadra di prima divisione. In questa operazione, Talleres ha deciso strategicamente di riservare una parte significativa del suo cartellino qualora il club di Mendoza avesse deciso di esercitare l'opzione. Le prestazioni di Tomas in questo primo semestre hanno suscitato l'interesse di numerose società locali e internazionali che hanno portato l'Independiente Rivadavia a decidere di avvalersi dell'opzione di acquisto per poter trasferire a titolo definitivo il giocatore e ottenere un vantaggio economico storico per l'ente. Dopo diverse trattative, l'Inter ha definito il suo acquisto, diventando così un trasferimento storico per un giocatore formatosi nel Talleres e che ora giocherà in uno dei club più importanti del mondo. Questo storico trasferimento testimonia il lavoro instancabile e professionale svolto nelle nostre strutture per le giovanili, supportate da un Centro di Formazione di altissimo livello e da un team tecnico dedicato allo sviluppo completo dei nostri giocatori. Ringraziamo Tomas per la sua dedizione, impegno e amore per i nostri colori, augurandogli il più grande successo in questa nuova tappa in Italia", la chiosa del comunicato.

