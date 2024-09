Doveva probabilmente succedere in un determinato momento. E quel momento, purtroppo per l'Inter, è arrivato: il Milan tira fuori tutto l'orgoglio e anche la qualità di cui dispone e risponde come meglio non potrebbe ai pronostici troppo facili e alle critiche piovute in questi giorni superando i nerazzurri per 2-1, aggiudicandosi un derby dopo quasi tre anni. Ed è una vittoria decisamente meritata per il Milan, dove Paulo Fonseca è stato ripagato dalle mosse definite azzardi, in primis Matteo Gabbia che risolve il match a un minuto dal novantesimo con un gran colpo di testa sulla punizione di Tijjani Reijnders. Ma il Milan si è fatto decisamente preferire, specie nel secondo tempo dove ha creato le principali occasioni da gol con Yann Sommer provvidenziale in almeno tre circostanze. L'Inter dal canto suo gioca veramente molto male, ha una fiammata nella seconda parte del primo tempo, rispondendo al gol di Christian Pulisic col pari di Federico Dimarco, ma alla fine disputa un brutto secondo tempo e incassa una sconfitta per certi versi logica visto quanto poco ha offerto la squadra nerazzurra. Il Milan trae il bilancio migliore da questo Derby Day, visti anche la vittoria della Primavera e il pari nella sfida femminile.

IL TABELLINO

INTER-MILAN 1-2

MARCATORI: 10' Pulisic (M), 28' Dimarco (I), 89' Gabbia (M)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (82' 30 Carlos Augusto); 2 Dumfries (63' 36 Darmian), 23 Barella (74' 7 Zielinski), 20 Calhanoglu (63' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (63' 16 Frattesi), 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 11 Correa, 31 Bisseck, 42 Palacios, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN: 16 Maignan; 22 Emerson Royal, 46 Gabbia, 23 Tomori, 19 Hernandez; 11 Pulisic (78' 17 Okafor), 29 Fofana, 14 Reijnders, 10 Leao (87' 21 Chukwueze); 90 Abraham, 7 Morata (78' 8 Loftus-Cheek).

In panchina: 25 Raveyre, 96 Torriani, 9 Jovic, 18 Zeroli, 20 Jimenez, 21 Chukwueze, 28 Thiaw, 31 Pavlovic, 42 Terracciano, 80 Musah.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Mariani. Assistenti: Bindoni - Tegoni. Quarto ufficiale: Ayroldi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paterna.

Note

Spettatori: 75.366 (Record d'incasso nella storia della Serie A: 7.626.430 €)

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Fofana (M), Calhanoglu (I), Inzaghi (I), Asllani (I), Dimarco (I)

Corner: 6-2

Recupero: 1°T 1', 2°T 7'.

97' - Fischia Mariani, rien ne va plus a San Siro! Il Milan spezza l'incantesimo derby battendo 2-1 l'Inter e si risolleva, brutta battuta d'arresto per i nerazzurri.

97' - Ripartenza Milan in due contro uno, Okafor si divora il 3-1 servito da Chukwueze.

96' - Dimarco prova l'azione personale, la sua conclusione viene murata.

94' - Cross di Dimarco, Darmian tutto solo davanti a Maignan colpisce malissimo di testa.

92' - Fonseca rinsalda la difesa: dentro Pavlovic per Abraham.

90' - Saranno sei i minuti di recupero. Fallo in attacco di Thuram.

89' - Gabbia riporta il Milan in vantaggio! Su calcio di punizione di Reijnders, il difensore svetta sorprendendo Frattesi e colpisce di testa non lasciando scampo a Sommer.

88' - Dimarco stende Loftus-Cheek, cartellino giallo anche per lui.

87' - Fuori Leao, ultimi minuti per Chkukwueze.

86' - Pavard rischia due volte su Leao, poi si salva scaricando su Sommer. Poi scontro tra Asllani e Loftus-Cheek col nerazzurro ammonito.

84' - Thuram cerca il filtrante per Lautaro, ancora ottimo anticipo di Gabbia. Poi il Milan riparte e prova ancora la conclusione con Okafor, palla deviata da Zielinski e controllata da Sommer.

82' - Zielinski mette palla in mezzo, Lautaro è in ritardo e la sfera finisce a Emerson Royal che allontana. Nell'Inter, Carlos Augusto entra al posto di Bastoni.

78' - Cambia anche Fonseca: fuori Pulisic, in campo Okafor. Dentro anche Loftus-Cheek per Morata.

77' - Abraham si divora il 2-1! L'ex Roma sfugge ad Acerbi ed arriva sul passaggio filtrante di Reijnders, Sommer chiude la traiettoria con Abraham che calcia fuori.

75' - Da un anticipo di Gabbia su Lautaro nasce una ripartenza Milan in superiorità numerica, palla a Leao che decide ancora di mettersi in proprio con Sommer che respinge.

74' - Inzaghi cambia ancora: Zielinski prende il posto di Barella.

74' - Mette in mezzo Morata, Leao arriva sulla respinta e decide di concludere, palla alle stelle.

72' - Lautaro riceve e calcia all'improvviso, Maignan ha un grande riflesso e respinge la conclusione del Toro.

72' - Pavard appoggia a terra e prova a mettere in mezzo, Tomori libera.

70' - Leao si accentra e calcia, Sommer para a terra. Inzaghi è una furia.

69' - Thuram cade a terra in area Milan contrastato da Hernandez, Mariani fa ampi cenni di proseguire.

68' - Rimpallo tra Leao e Acerbi, palla che finisce a Morata che calcia malissimo mandando alto. Ammonizione per Simone Inzaghi.

66' - Il VAR fa giustizia, rigore revocato. Davvero clamorosa la scelta dell'arbitro di Aprilia.

65' - Calcio di rigore per il MIlan: Lautaro colpisce il pallone sembra con la spalla. Mariani subito richiamato al VAR.

64' - Leao calamita quattro difensori e poi scarica per Reijnders che calcia, Sommer respinge con la mano poi Dimarco spazza.

63' - Tre cambi nell'Inter: fuori Mkhitaryan, Calhanoglu e Dumfries, dentro Frattesi, Asllani e Darmian.

62' - Grande azione tutta di prima tra Bastoni, Mkhitaryan e Dimarco che viene anticipato da Gabbia prima del tiro in porta.

60' - Cross di Emerson Royal dopo ennesima percussione centrale stavolta di Reijnders, palla che non trova compagni e si perde sul fondo.

59' - Pavard atterra Leao, Mariani fischia con qualche istante di ritardo. E con Hernandez che aveva commesso fallo a sua volta sul connazionale.

56' - Sono 75.366 gli spettatori presenti. Record d'incasso nella storia della Serie A: 7.626.430 €

55' - Calhanoglu si lancia su un pallone respinto da Hernandez, il turco colpisce bene ma centralmente: nessun problema per Maignan.

51' - Abraham torna in campo. Hernandez controlla bene Dumfries guadagnando anche un fallo.

50' - Abraham deve uscire per ricorrere alle cure mediche.

49' - Abraham ancora a terra, il VAR ha controllato il contrasto con Sommer che però colpisce il pallone prima che l'avversario si avventi su di lui.

47' - Sommer rischia grossissimo sul disimpegno colpendo Abraham pronto ad avventarsi. L'inglese resta a terra.

46' - Balzo clamoroso di Sommer che nega il gol a Leao, bravo ad anticipare un difensore sul colpo di testa di Emerson Royal.

-----

21.51 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

21.50 - Le due squadre tornano in campo per la ripresa.

21.47 - I panchinari si stanno riaccomodando.

HALFTIME REPORT - Non è mancato di certo lo spettacolo in questi primi quarantacinque minuti. Che vedono una prima parte decisamente favorevole al Milan, che ha il controllo del gioco e capitalizza col vantaggio firmato da Christian Pulisic che beffa Yann Sommer dopo una percussione centrale sulla quale i nerazzurri riescono a fare poco. L'Inter ci impiega un po' ad assorbire il colpo, ma progressivamente comincia a macinare gioco e dopo la rete del pari, firmata da Federico Dimarco su assist sublime di Lautaro Martinez, si prende il pallino della gara creando altri potenziali pericoli. Grande intensità, qualche colpo proibito, un derby decisamente tutto da vivere.

-----

47' pt - Mariani decreta la fine del primo tempo: Inter e Milan a riposo sull'1-1!

46' pt - Dumfries e Maignan cadono a terra dopo abbraccio dell'olandese, Mariani rimette ordine. Poi Pavard di testa manda fuori.

45' - Ci sarà un minuto di recupero. Cross di Barella, Royal mette palla in corner.

44' - Sbracciata di Morata su Calhanoglu, lo spagnolo ha parecchio da ridire a Mariani per aver concesso palla all'Inter.

42' - Con un colpo di reni clamoroso, Maignan dice no alla conclusione di Thuram che trova il controllo e spara la volée sull'assist di Lautaro. Dimarco prova ad avventarsi sul pallone vacante e calcia, palla deviata in corner.

40' - Ammonizione anche per Calhanoglu, che atterra a metà campo Morata.

38' - Mkhitaryan fa tutto da solo, si divincola tra tre difensori poi calcia trovando il corner. Fofana viene ammonito per un fallo su Barella.

34' - Crossa Dimarco, Maignan blocca in uscita. Sul ribaltamento, errore in costruzione di Reijnders che lancia troppo profondo per Leao.

34' - Altro duello Pulisic-Bastoni, Mariani fischia fallo del giocatore rossonero.

32' - Dimarco ci prende gusto e raccoglie un pallone rimpallato su Calhanoglu calciando dalla distanza. Palla fuori.

30' - Errore nel lancio per Hernandez, palla che finisce in fallo laterale.

IL GOL DI DIMARCO: Combinazione perfetta tra Dimarco e Lautaro dopo lancio di Barella, il capitano riceve dal compagno e lo riserve in profondità, controllo magistrale e diagonale al veleno che non lascia scampo a Maignan.

28' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!!! FEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOO!!!

26' - Morata affossa Calhanoglu, Mariani concede il vantaggio con lo spagnolo che ha qualcosa da ridire all'avversario.

25' - Il Milan è ben chiuso dietro, Inter che non trova spazi.

22' - Barella mette in mezzo per Thuram che colpisce scontrandosi con Gabbia, ma Mariani sanziona il fuorigioco del centrocampista nerazzurro.

22' - Si riprende. Lancio di Dimarco troppo profondo per Dumfries, pallone in fallo laterale.

20' - Gioco fermo per un problema a Morata dopo un anticipo di Pavard in area nerazzurra.

18' - Ammonito Mkhitaryan per un fallo tattico su Theo Hernandez lanciato in avanti.

16' - Mariani ferma il gioco per un fallo su Gabbia di Lautaro.

15' - Lancio di Dimarco in area, torre di Dumfries e conclusione volante di Lautaro che finisce alta.

14' - Mariani redarguisce Bastoni e Pulisic, i due si stringono la mano.

13' - Scintille Morata-Pulisic-Bastoni e rissa in campo, Mariani e l'assistente intervengono a placare gli animi.

12' - Il VAR certifica la bontà del gol, rossoneri in vantaggio.

10' - GOL DEL MILAN! PULISIC! Stavolta la penetrazione centrale del rossonero è vincente, Acerbi non fa in tempo a chiudere sulla conclusione rasoterra che anticipa Sommer. Proteste dell'Inter, controllo VAR per un possibile tocco col braccio.

9' - Thuram prova l'avanzata, salta un avversario ma poi viene chiuso da Tomori.

7' - Discesa libera di Pulisic nella metà campo nerazzurra, lo statunitense arriva fino all'area ma poi perde l'attimo per rifinire e Sommer lo anticipa.

6' - Prima occasione del match per il Milan: percussione centrale con palla che finisce a Morata il cui tiro è deviato da Sommer coi pugni sopra la traversa.

4' - Leao colpisce Hernandez, palla che finisce sul fondo. Rinvio per l'Inter.

3' - Dimarco prova il colpo a sorpresa, palla che finisce sull'esterno della rete.

2' - Tomori interviene in scivolata su Dumfries, primo corner per l'Inter.

1' - Pulisic prova a lanciare Abraham in profondità, Acerbi chiude con mestiere.

-----

20.46 - Calcio d'inizio del match per il Milan: PARTITI, È COMINCIATO IL DERBY!

20.45 - Minuto di silenzio sul campo per ricordare Totò Schillaci.

20.44 - Lautaro e Theo Hernandez davanti a Mariani per il sorteggio.

20.42 - La coreografia della Curva Sud riprende il celebre meme con Leonardo Di Caprio che brinda più altre figure iconiche, come sfottò verso la curva dell'Inter. Le due squadre entrano in campo.

20.41 - Prima della partita, Marcus Thuram riceve il premio di miglior giocatore del mese di agosto sul prato di San Siro. Con lui, anche Beppe Marotta e Piero Ausilio.

20.40 - Si spengono le luci per la formazione dell'Inter, atmosfera clamorosa.

20.31 - Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, fra poco inizierà il derby.

-----

