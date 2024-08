Lo scorso 31 luglio, Kylian Mbappé, stella del Real Madrid e della Nazionale francese, è diventato ufficialmente l'azionista di maggioranza dello Stade Malherbe di Caen, acquistando l'80% delle quote del club di Ligue 2 da Oaktree, attraverso Coalition Capital, il fondo di investimento da lui fondato. Al fianco dell'ex Monaco ci sarà il comproprietario Pierre-Antoine Capton, che ha raccontato così la genesi dell'operazione in esclusiva per Ouest-France: "La storia è abbastanza semplice: il fondo di investimento Oaktree, che deteneva la maggior parte delle quote del club e mi accompagnava da quattro stagioni, mi aveva detto un anno fa che voleva uscire e cedere la sua partecipazione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!