Nel corso della conferenza stampa di inizio stagione, mister Inzaghi ha parlato anche di calciomercato. Dopo gli acquisti di Martinez, Taremi e Zielinski l'Inter è alla ricerca di un braccetto sinistro, ma attenzione ai colpi di scena.

"La società penso si sia mossa con largo anticipo, abbiamo acquisito 3 giocatori fortemente voluti da tutti, ottimi e che conosciamo come Martinez, Taremi e Zielinski. Abbiamo avuto un problema con Buchanan che stiamo già valutando, dobbiamo completarci in quel ruolo perché mancherà fino a Natale. Si stava ambientando e facendo bene ma i dirigenti si faranno trovare pronti. Ci saranno quasi 70 partite tra campionato e coppe, abbiamo il dovere di fare più partite possibili e arrivare in fondo a tutti i nostri obiettivi, più le nazionali - le sue parole -. Mai dire mai sul mercato, ho dei professionisti davanti a me e mi hanno sempre aiutato. Per il braccetto sinistro i nomi usciti sono tutti di interesse per l' Inter, c'è un presidente, una società che fa un confronto continuo, poi chiaramente bisogna vedere la disponibilità dei giocatori. Ho questo desiderio e sarà colmato, quotidianamente ci confronteremo per mettere il giocatore giusto per rendere al meglio".