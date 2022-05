Oggi che Lautaro Martinez è tornato a segnare con continuità dopo aver trascorso periodi piuttosto deludenti, è normale che intorno al suo nome siano ricominciate a circolare voci di mercato. L'attaccante argentino è uno dei nomi più in vista in tal senso, e già si parla di possibili cifre chieste dall'Inter che nel corso della prossima campagna dovrà, secondo richieste della proprietà, realizzare incassi importanti. Secondo quanto riporta Cesar Luis Merlo, giornalista di Tyc Sports solitamente molto ben informato sul Toro, la situazione per quanto lo riguarda non è cambiata. Lautaro non ha in agenda un addio all'Inter, ha un contratto di altri 4 anni ed è felice a Milano. Vero è che alcuni club già hanno chiesto informazioni sul suo conto, ma le sua priorità oggi sono concludere al meglio la stagione in nerazzurro e concentrarsi sul Mondiale in Qatar dove punta a essere uno dei protagonisti con la maglia dell'Albiceleste.