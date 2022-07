Anche su Tuttosport si fa il punto riguardo alla situazione di Gleison Bremer e Milan Skriniar, legate tra loro per ragioni economiche e tecniche. Da un lato Cairo ha chiesto 50 milioni per arrivare almeno a 40, con l'Inter che ne ha messi sul piatto 30 provando ad avanzare una formula di prestito con obbligo di riscatto (magari con Casadei come parziale contropartita). Dall'altro il PSG non è arrivato a 70 milioni per Skriniar, anzi si è fermato a 55 più una contropartita, mentre l'Inter non vorrebbe andare sotto quota 55.