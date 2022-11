La trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar entrerà nel vivo dopo Inter-Bologna. Stando a quanto riporta Tuttosport , la deadline del 13 novembre fissata dal club nerazzurro fa pensare che l’incontro con il procuratore possa andare in scena entro 24, massimo 48 ore. Il centrale slovacco, se tutto dovesse andare liscio, firmerebbe un contratto di 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2026 sul quale non saranno presenti né clausole rescissorie (per nulla gradite dall’ad Beppe Marotta) né clausole legate alla fascia da capitano, ruolo su cui continuerà a decidere in piena autonomia Simone Inzaghi .

In Viale Liberazione, oltra al dossier dell'ex Samp, verranno aperti anche i file legati agli altri due difensori in scadenza, De Vrij e Acerbi, su espressa richiesta del tecnico, con il procuratore Federico Pastorello come interlocutore. In difesa, infine, Piero Ausilio intende chiudere l'affare con il Defensor Sporting Club per Alan Matturro sulla base di tre milioni più il 20% sulla rivendita per anticipare la concorrenza dell’Ajax. "L’Inter sta pure valutando l’ipotesi di acquistare subito Matturro (che ha passaporto italiano) e lasciarlo in prestito al Defensor Sporting Club fino al termine della stagione", la chiosa del pezzo pubblicato sull'edizione online del quotidiano torinese.