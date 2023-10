Steven Zhang vuole restare presidente dell'Inter. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui il massimo dirigente ha affidato a Goldman Sachs l'operazione rifinanziamento. "Questo non vuol dire che il presidente dell’Inter abbia deciso di sconfessare Oaktree (con cui è stato concordato il maxi-prestito da 275 milioni in scadenza il 20 maggio 2024) ma, ovviamente, la scelta del partner dovrà tenere conto anche del mercato, in soldoni chi proporrà tassi di interesse più convenienti".

Sarà, sottolinea il quotidiano, un'operazione ancora più onerosa rispetto a quella del 2021 con Oaktree, che offrì tassi al 12%. Questo "anche se vanno registrati movimenti sempre più concreti intorno all’Inter. Oltre al consorzio di famiglie arabe (Raine Group sta raccogliendo le garanzie da presentare a Suning) ci sarebbero interessamenti anche da parte di fondi americani".