Benjamin Pavard è uno dei giocatori che potrebbero prendere parte tra i titolari alla sfida tra Real Sociedad e Inter. Ne scrive oggi Tuttosport: "Inzaghi potrebbe voler puntare subito sull’esperienza internazionale del transalpino, che dopo gli impegni con la selezione del proprio Paese è rientrato in Italia voglioso di mettersi in mostra col proprio allenatore, con i compagni di squadra e con tutto il mondo nerazzurro - riporta il quotidiano -. Pavard ha esultato come un vero tifoso dopo il derby vinto. E spera ora di poter essere tra i protagonisti dei prossimi successi nerazzurri".

Decisivi i prossimi allenamenti. Bastoni è uscito stremato dalla stracittadina e potrebbe riposare, mentre Acerbi è in netto vantaggio su De Vrij, ma potrebbe finire come braccetto a sinistra con l'olandese in mezzo.