E' un momento particolarmente felice per Andrei Radu, che nelle ultime 48 ore (come si legge su Tuttosport) è stato tempestato di messaggi social da parte dei tifosi interisti. E' infatti reduce da una grande prova in Venezia-Napoli, con la quale ha permesso ai veneti di portare a casa un punto e all'Inter di allungare sui partenopei in classifica.

Nel 2022 una sua "papera" col Bologna aveva contribuito a perdere uno scudetto nella volata col Milan. Ha faticato a metabolizzare quanto accaduto e successivamente ha accumulato trenta presenze in due anni tra Cremonese, Auxerr e Bournemouth. La scorsa estate ha detto no a Sassuolo, Palermo e Sampdoria, non volendo scendere in Serie B e a gennaio ha scelto il Venezia. Contratto solo fino al termine della stagione, quando andrà a parametro zero, il che (si legge ancora) fa gola a tanti.