Beppe Marotta è partito con la missione Dybala. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui i contatti con l'agente dell'argentino, Jorge Antun, si sono intensificati sempre di più. L'obiettivo è prendere la "Joya" senza dover rinunciare a Lautaro Martinez. Nel primo colloquio, continua il quotidiano, Antun avrebbe detto all'Inter che il suo assistito non ha fretta ma difficilmente Dybala, per il quale bisogna considerare come base di accordo gli 8 milioni più 2 di bonus inizialmente concordati con la Juventus, aspetterà metà agosto per sapere dove giocherà.