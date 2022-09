Si prospettano giorni di pesanti riflessioni in casa Inter dopo la sconfitta di Udine, ma tra mille dubbi c'è una certezza: la società nerazzurra, riferisce il quotidiano Tuttosport, ha fatto scudo intorno al suo tecnico Simone Inzaghi. Gli errori ci sono stati, ma la fiducia resta intatta anche perché andava messa in conto qualche difficoltà nel gestire una stagione unica nella storia del calcio. L’Inter non è brillante, i cambi fanno discutere, soprattutto quelli del match della Dacia Arena operati dopo i primi trenta minuti di gioco, ma il fatto di dover giocare ogni tre giorni affrontando avversarie ben attrezzate fisicamente quale è l’Udinese che hanno una settimana intera per lavorare, non aiuta.