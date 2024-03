I sudati successi contro Genoa e Bologna, l'eliminazione dalla Champions League, il caso Acerbi e la sentenza della China Construction Bank su Zhang. Secondo Tuttosport si tratta di tanti, troppi motivi di distrazione che hanno spinto Simone Inzaghi a non parlare in questi giorni e a restare in silenzio anche in vista di Inter-Empoli, Monday Night di Pasquetta in programma domani sera a San Siro.

Il tecnico nerazzurro vuole provare a chiudere al più preso la pratica scudetto, tendo alta la concentrazione ai suoi giocatori. In poche parole dalle parti di Milano non si vogliono correre rischi e si vogliono evitare passi falsi che potrebbero generare ansie non necessarie e non richieste: per questo motivo, racconta TS, il tecnico nerazzurro ha scelto di tenere in ritiro con sé la squadra alla vigilia della partita con l'Empoli. I giocatori potranno festeggiare la Pasqua con la famiglia solo la mattina e poi si ritroveranno ad Appiano per l'allenamento in programma alle ore 17, con successiva cena e notte al centro sportivo.

Domani mattina i nerazzurri saranno quindi già sul posto per svolgere un risveglio muscolare e prepararsi mentalmente alla gara contro i toscani: c'è uno scudetto da conquistare.

