Skriniar e De Vrij sono in scadenza di contratto nel 2023. Lo slovacco resta sul taccuino del Psg. Bastoni, invece, è stato cercato dal Tottenham ma non se n'è fatto nulla: Inzaghi lo considerava fondamentale. In porta, Handanovic è in ballottaggio con Onana. "Dopo la pausa per le nazionali - si legge ancora su Tuttosport - arriverà il momento di scelte più nette. Una potrebbe essere in porta per risolvere in modo definitivo il dualismo tra Onana e Handanovic, con il camerunense in ascesa. L’altra potrebbe riguardare Acerbi progressivamente al posto di De Vrij. E anche l’alternanza tra Bastoni e Dimarco dovrà essere gestita in modo diverso. Per evitare peggioramenti nello sgretolamento del muro interista".