Trovato l'accordo per Josep Martinez, l'Inter è al lavoro per assicurarsi dal Genoa anche Albert Gudmundsson. La dirigenza, si legge su Tuttosport, lo vede come l'elemento ideale per completare l'attacco dopo l'addio di Sanchez. Un “Niño Maravilla” 2.0 da aggiungere a Lautaro, Thuram e Taremi.

Un giocatore che ha dribbling, ultimo passaggio e anche abilità nei calci piazzati, che può arrivare però solo se l'Inter riuscirà a trovargli spazio e soprattutto i 35 milioni di euro che servono, sempre considerando il processo per violenza sessuale che il giocatore ha subito in Islanda. Correa e Arnautovic reciteranno un ruolo nella vicenda. Per l'argentino si spera in un'offerta da 6-8 milioni di euro, per l'austriaco ne basterebbero 5, ma ha 35 anni, un ingaggio da 3,5 milioni più bonus e per ora non vuole andare via. Lo stesso Inzaghi ne apprezza le doti, soprattutto quelle da uomo spogliatoio.

Ieri la dirigenza ha avviato contatti in Medio Oriente per capire se ci sarà possibilità di cedere i due e il portiere Radu, ma i soldi per Gudmundsson potrebbero arrivare anche da Valentin Carboni, in caso di offerta da 35 milioni o più.