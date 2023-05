L'unica brutta notizia di ieri in casa Inter è arrivata da Robin Gosens, infortunatosi alla spalla destra per volare sul cross di Lukaku che poi ha convertito in gol. La lussazione, si legge su Tuttosport, stata ridotta nello spogliatoio dallo staff medico nerazzurro, ora è previsto un trattamento conservativo con almeno una settimana di immobilizzazione. Solo in seguito si vedrà se il tedesco potrà essere arruolato per la semifinale di ritorno con il Milan in Champions del 16 maggio.