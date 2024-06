Paulo Dybala torna ad essere un'idea per l'attacco dell'Inter. Non c'è ancora alcuna trattativa, ma secondo Tuttosport può diventarlo. Perché il giocatore ha un solo anno di contratto con la Roma a 8 milioni di euro a stagione tra parte fissa e bonus, 16 al lordo. E' un assist su cui far leva, anche se sul cartellino c'è una clausola da 20 milioni di euro per l'Italia.

Marotta potrebbe rendere la clausola meno impattante spalmando il contratto su più anni con maggiori margini di manovra sullo stipendio. Chiaramente sarebbe un acquisto da instant-team, non un'operazione guardando al lungo periodo, ma un attacco con Lautaro, Thuram, Taremi e Dybala sarebbe un punto esclamativo, posto che ovviamente bisogna prima aspettare l'eventuale uscita di Arnautovic (nonché di Correa).

Da parte sua Dybala sembra convinto di aver perso la Coppa America proprio perché non ha goduto del palcoscenico della Champions League, che l'Inter potrebbe offrirgli assieme a quello del Mondiale per club. Da parte dell'Inter, invece, prendere Dybala vorrebbe dire evitare i costi elevati dell'affare Gudmundsson, per il quale il rischio è quello di dover sacrificare Valentin Carboni.