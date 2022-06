L'era Suning era iniziata 6 anni fa: domani, come ricorda Tuttosport, Zhang e famiglia festeggiano il sesto compleanno del loro insediamento all'Inter. Finora tre trofei all'attivo, tutti conquistati nell'ultimo biennio dopo una crescita lenta ma costante.

"Dopo gli errori calcistici del primo mercato – conseguenza della decisione di Erick Thohir (rimasto presidente anche dopo il passaggio di consegne) di puntare su Frank De Boer e della strategia di Suning di affidarsi a grandi agenti internazionali, come Kia Joorabchian o Stellar Group – la rotta è stata raddrizzata con la chiamata in panchina di Luciano Spalletti che ha riportato la squadra in Champions al termine dell’annata 2018-19", ricorda TS. Poi l'avvento di Marotta e l'arrivo di Conte hanno completato il quadro. La pandemia, però, ha complicato i piani di grandeur, già resi ardui dai dettami del Governo cinese. E siamo all'attualità: austerity totale e l'ottima stagione con Inzaghi al timone, con il grosso rammarico del bis scudetto fallito.