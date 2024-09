Tajon Buchanan continua a lavorare per recuperare dopo l'infortunio alla tibia destra subito in nazionale. Il focus di TuttoSport è sul canadese: "Sarà un nuovo acquisto per Inzaghi", evidenzia il quotidiano torinese, parlando dunque di valida alternativa a destra.

Ma i dirigenti nerazzurri non si fermano mai e monitorano Devyne Rensch, classe 2003 dell'Ajax. Andrà in scadenza a giugno e gli scout interisti lo seguono: può diventare un obiettivo a parametro zero nella prossima estate.