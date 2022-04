Tuttosport rivela un retroscena relativo a Marcelo Brozovic: il centrocampista croato, prima di rinnovare per l’Inter, aveva ricevuto un’offerta da Carlo Ancelotti in persona che lo avrebbe voluto con sé al Real Madrid. Un’offerta migliore rispetto a quella che ha accettato da parte dell’Inter, che ammonta a 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2026. Fondamentale è stata la volontà del giocatore di sentirsi il centro di gravità della squadra, importanza dimostrata anche nelle settimane in cui il giocatore è stato assente e l’Inter non ha mai vinto. Non è un caso che la squadra sia rifiorita con il suo rientro, anzi adesso sta trovando anche i gol che prima mancavano (Spezia e Roma).