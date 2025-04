Toccherà a Marko Arnautovic rimpiazzare Marcus Thuram, bloccato da un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra che lo terrà ai box per la trasferta di Bologna. Il francese, conferma Tuttosport, è a forte rischio anche per il derby di Coppa Italia contro il Milan di mercoledì sera, ma l'obiettivo principale dello staff dell'Inter è riaverlo a disposizione per il match contro il Barcellona nella semifinale di andata di Champions League.

"Se le cose dovessero andare per il meglio, probabile che Thuram possa tornare a disposizione forse già per la gara interna di campionato contro la Roma di sabato 26, per mettere qualche minuto nelle gambe", scrive il quotidiano. Intanto a Pasqua, nell'appuntamento del Dall'Ara, Inzaghi si affiderà al grande ex Arnautovic, che ha qualcosa da farsi perdonare dopo la rete che nella stagione 2021/22 (insieme alla papera di Radu) fece di fatto sfumare lo scudetto nerazzurro, vinto poi dal Milan. Nelle ultime da titolare l'austriaco è sempre andato a segno e l'Inter spera che la tradizione possa continuare.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!