Come emerso negli ultimi giorni, ci sarebbe anche Mikayil Faye nel mirino dell’Inter per la difesa. Il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino il 20enne cresciuto nelle giovanili del Barcellona, ma non si tratta dell’unica squadra interessata. Come riportato da Sport, il Besiktas avrebbe infatti già offerto 10 milioni di euro per il calciatore.

Nel frattempo l’Inter avrebbe al momento raffreddato il suo interesse per il giovane difensore mancino.