Anche il Sole 24 Ore fa il punto sulla situazione dell'Inter. Come riferito, Oaktree ha già inviato a Suning la lettera di diffida ad adempiere: scarse le chance per Zhang di adempire e tenersi l'Inter. Anzi, ormai nulle. In tal senso - come si legge sul quotidiano finanziario - i legali di Oaktree sono al lavoro con lo studio Pedersoli Gattai, sul fronte italiano, e con uno studio lussemburghese sul lato del Granducato.

Una volta terminata la procedura con il Tribunale lussemburghese, il controllo del club nerazzurro passerà ad Oaktree, anzi a una divisione del fondo californiano (l’Opportunies Group, dove senior vice president è l’italiano Renato Meduri) che è tra le più flessibili del gruppo Usa. Resta da capire se il colosso statunitense degli investimenti alternativi sarà intenzionato a gestire l’Inter e per quanto tempo, nel caso, lo farà (Oaktree in Europa ha diminuito la propria attività negli investimenti in equity; in Italia sta uscendo dalle proprie partecipazioni).

All'Inter, però, Oaktree potrà contare su una struttura organizzativa e manageriale già definita e su un club ai vertici in Italia e in Europa. "Come strategia Oaktree storicamente ha sempre dato autonomia al management delle proprie società e questa mossa potrebbe essere fatta anche all’Inter, dove i top manager sono stati tutti già rinnovati - si legge -. Negli ambienti finanziari c’è tuttavia chi crede che Oaktree potrebbe avere solo una breve parentesi come azionista del club e che un compratore potrebbe materializzarsi in poco tempo. Alcuni investitori avrebbero bussato in questi giorni al fondo californiano. In questo scenario in rapida evoluzione bisogna poi capire quale sarà la reazione di Steven Zhang".

