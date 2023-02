Milan Skriniar potrebbe essere schierato titolare da Simone Inzaghi nel derby in programma domenica sera a San Siro. E' l'ipotesi avanzata da Sportmediaset che rivela anche un retroscena di mercato legato al difensore nerazzurro: a gennaio Zhang ha effettuato un tentativo last minute per cercare di far cambiare idea al giocatore, sforando il tetto salariale pur di trattenerlo. No secco da parte di Skriniar che non indosserà più la fascia da capitano da qui a fine anno, il club però conta sulla sua professionalità.