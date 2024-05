In casa Inter continua a tenere banco il caso legato al rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Come riportato da Sportmediaset la pratica svelerà le intenzioni a livello sportivo di Oaktree.

Le parole dell'agente Camano fanno pensare che si possa andare verso la doppia cifra, uno scenario però in contrasto con le linee guida dell'Inter degli ultimi anni e con la strategia di riduzione dei costi. La palla passa ad Oaktree, non passerà tanto tempo anche perché è in programma un incontro nella prossima settimana tra le parti.