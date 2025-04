Brutte notizie da Appiano Gentile nelle ore precedenti al match di campionato contro la Roma. Se contro i capitolini, l'assenza di Marcus Thuram era assodata, secondo le ultime di Sportmediaset, la presenza del francese potrebbe essere in dubbio anche per l'euro-sfida di martedì contro il Barcellona.

La sua presenza per la semifinale di andata non è ancora scontata fa sapere SM che nel punto sul Tikus ricorda: l'attaccante di Inzaghi ha svolto ieri ancora una volta lavoro personalizzato e qualche piccola corsetta sul campo, aprendo una porticina di speranza sul rientro in gruppo nella giornata di oggi. Ritorno al lavoro coi compagni che non si è verificato e secondo l'emittente televisiva, visto il rallentamento, pensare Thuram titolare a Barcellona è ad oggi un azzardo. Le prossime ore saranno decisive così come le sensazioni del giocatore stesso, che punta a strappare almeno una convocazione per un match così decisivo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!