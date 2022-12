Romelu Lukaku non prenderà parte alla trasferta di Siviglia e all'amichevole in programma contro il Betis sabato 17 dicembre alle 17. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, lo staff medico nerazzurro e Simone Inzaghi non vogliono correre rischi. Big Rom si sta allenando regolarmente in gruppo, ma di comune accordo la decisione dovrebbe essere questa. Per rivederlo in campo bisogna aspettare dunque l'amichevole contro la Reggina in programma il 22 dicembre. Contro il Betis si potrebbe rivedere Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.