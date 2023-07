Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono incedibili, non c'è alcuna possibilità di aprire trattative con i club eventualmente interessati. Questa, secondo Sportmediaset, la posizione che filtra dalla sede dell'Inter di Viale della Liberazione, dove nelle ultime ore i dirigenti sono stati raggiunti dalle notizie circolate tra Argentina e Italia di possibili maxi offerte per il capitano e vicecapitano della squadra. Al Toro, stando a Tyc Sports, sarebbe stato proposto un quadriennale faraonico da 240 milioni di euro da un club della Saudi Pro League, mentre sul centrocampista sardo avrebbe messo gli occhi il Manchester City di Pep Guardiola, pronto a spendere 120 milioni di euro in caso di cessione di Bernardo Silva. Rumors che rimangono tali, per il momento.

