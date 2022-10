Romelu Lukaku è pronto a tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l'attaccante belga sarà disponibile per l'importantissima sfida di mercoledì pomeriggio a San Siro contro il Viktoria Plzen. Big Rom sarà convocato dopo aver svolto già oggi l'allenamento con i compagni che ieri non sono partiti titolari a Firenze: in avanti la coppia d'attacco sarà composta da Lautaro e Dzeko con ogni probabilità, con Lukaku che partirà dalla panchina. Potrebbe però rientrare in campo nel finale di gara o qualora ce ne fosse bisogno per strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions.