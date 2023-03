Dopo la decisione di arbitro e VAR che hanno valutato regolari tutti e tre i tocchi di braccio che hanno viziato - secondo molti - l'azione che porta al gol di Kostic, Sportmediaset fa chiarezza in merito alle valutazioni finali dei vertici arbitrali. Dall'AIA condividono quanto deciso da Daniele Chiffi e dal VAR Paolo Silvio Mazzoleni, rifacendosi anche al paragone con la rete annullata a Locatelli in Juve-Roma (3° giornata) sempre per mano di Vlahovic: nel corso dell’azione offensiva il braccio del serbo impattava con il pallone in maniera apparentemente fortuita, ma era aperto a 90° rispetto al corpo; nel caso di Inter-Juventus è invece molto vicino al corpo. I dubbi però restano, perché l’attaccante dà l'impressione di compiere un movimento con il braccio destro, leggero ma probabilmente decisivo ai fini del controllo del pallone.

Il designatore Rocchi è comunque rimasto deluso dalla gestione di Daniele Chiffi per quanto riguarda falli, cartellini e nervosismo e la prestazione dell’arbitro della sezione di Padova è stata ritenuta insufficiente. Hanno poi suscitato fastidio presso l’AIA le dichiarazioni di Simone Inzaghi, che ha chiesto rispetto. Per i vertici arbitrali, risolvere la questione del gol di Kostic in 20 secondi sarebbe stata una mancanza di rispetto assoluta, mentre i 4 minuti di review dimostrerebbero che si è lavorato con cura per evitare di commettere gravi errori. Per questo Rocchi sta già pensando di rendere pubblico il dialogo tra Chiffi e il VAR Mazzoleni alla prima occasione d’incontro con la stampa.

