Continua l'interesse dell'Inter nei confronti del gioiellino atalantino Giorgio Scalvini, difensore italiano classe 2003 che ha attratto i riflettori del mercato. I nerazzurri, in trepidante attesa per la risposta di Milan Skriniar al quale Ausilio stesso ha ammesso di aver già recapitato l'offerta, sentono l'esigenza di puntellare ulteriormente il reparto difensivo, a prescindere dalle sorti dello slovacco. Oltre all'ex Samp infatti, gli interrogativi futuri circa il reparto arretrato di Simone Inzaghi sono più di uno: Acerbi per ragioni anagrafiche, De Vrij per via di un campionato fin qui lontano dalle aspettative non lasciano dormire sogni tranquilli alla dirigenza di Viale della Liberazione, attenta agli investimenti di lungo periodo. Motivo per il quale il diciannovenne atalantino stuzzica non poco le fantasie del duo di mercato Marotta-Ausilio che in tal senso hanno già sondato il terreno. La valutazione che la società orobica fa del giovane difensore è di circa 40 milioni, un costo di cartellino non poco oneroso per i milanesi che però - secondo i colleghi di Sportmediaset - avrebbero trovato l'eventuale chiave per sbloccare l'affare: trattasi di Giovanni Fabbian, centrocampista nerazzurro in prestito alla Reggina, dove grazie a Pippo Inzaghi è esploso raggiungendo un valore di 15 milioni di euro, al pari di Casadei.