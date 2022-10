Arrivano nuovi dettagli dalla redazione di Sport Mediaset legati al futuro societario dell'Inter. Dopo il mandato alla banca d'affari Raine Group per trovare potenziali nuovi acquirenti, secondo fonti molto vicine al club in Viale della Liberazione avrebbero fatto una nuova mossa, dando un incarico allo studio legale di Los Angeles Latham & Watkins per curare gli aspetti legali della cessione del club. Ulteriore indizio sulle intenzioni di Steven Zhang, atteso ad un pronunciamento in merito venerdì in occasione dell'assemblea dei soci di Palazzo Parigi.