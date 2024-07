Conclusa la scorsa notte la Coppa America, Valentin Carboni, fresco di titolo con la sua Argentina, il primo della sua carriera con la Seleccion, potrebbe salutare ancora una volta l'Inter immediatamente dopo le vacanze. Aumenta il pressing su di lui del Marsiglia, club dove è approdato da poco Roberto De Zerbi, intenzionato a portare in Provenza il gioiellino di proprietà dei nerazzurri. Secondo Sportmediaset, l'attaccante classe 2003 si avvicina sempre di più ai francesi.

L'Inter che ha avanzato una richiesta di 40 milioni, non vuole perdere del tutto il controllo del giocatore e vanterà una recompra. Attualmente i transalpini sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni, cifra che secondo quanto fa sapere l'emittente televisiva potrebbe bastare. Il gruzzoletto che l'eventuale cessione dell'argentino frutterebbe al club, permetterebbe ai nerazzurri di andare sul tanto desiderato Gudmundsson. Marotta and co proveranno, con calma nel corso del mercato, a portare a Milano l'islandese con una formula sulla base del prestito con obbligo di riscatto.

