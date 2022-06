Dopo le ultime indiscrezioni di Sky Sport che continuano a fornire dettagli positivi in merito alla trattativa dell'Inter con il Chelsea per riportare Romelu Lukaku a Milano, dall'Inghilterra arrivano ulteriori 'particolari' legati alle cifre. Secondo Sky Sports UK infatti, il divario tra la domanda dei Blues e l'offerta dei nerazzurri è di soli 5 milioni di euro. Il club londinese, per il prestito oneroso del belga, chiede 10 milioni di euro, i milanesi ne offrono la metà, un gap che però tornando alle sensazioni svelate dai colleghi dell'emittente satellitare italiana potrebbe essere colmato senza troppe fatiche.