Arrivano conferme dall'Inghilterra rispetto alla mossa di mercato del Leicester City per Stefano Sensi: stando a quanto riportato da Sky Sports News, le Foxes hanno trovato un principio d'accordo con l'Inter per l'acquisto del centrocampista, ma non possono completare l'affare perché prima devono vendere un giocatore per fare spazio nella propria rosa. Enzo Maresca, manager degli inglesi, spinge per avere l'ex Sassuolo già in questa finestra di mercato.