Il punto serale del calciomercato nerazzurro lo fa Sky Sport, partendo dalla situazione generale. La risposta della proprietà a Inzaghi è stata: "Dovrà essere una sessione sostenibile. Per fare delle spese, dovranno corrispondere delle altre uscite". Ieri sera la cena tra Sassuolo e Inter per Davide Frattesi è andata molto bene.

L'Inter ha un principio di accordo con i neroverdi, il giocatore ha dato l'ok di massima, Mulattieri andrebbe al Sassuolo nell'operazione. Cosa manca per chiudere? Un'uscita: a quel punto la pole position rischia di non potersi concretizzare se Zhang non dà l'indicazione per fare un investimento prima di una cessione. Il tempo scorre via e può scappare di mano. E la concorrenza non manca, registrando gli interessi di Roma e Juve.

Oggi Ausilio è partito per Londra: c'è stata la formalizzazione di due richieste per Lukaku e Koulibaly. Alla prima riunione i Blues non hanno aperto all'operazione in prestito. Sarà determinante la volontà dei due giocatori. Su Barella: Sky Sport non ha conferme né sull'eventuale accettazione del giocatore, né sul prezzo. Che ovviamente non sarebbe quello citato dalle indiscrezioni del Telegraph.