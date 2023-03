Romelu Lukaku dovrebbe tornare titolare in Spezia-Inter , gara nella quale si giocherà molte delle sue possibilità di essere confermato dal via nella sfida più importante dell'anno, il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. Al Picco, Big Rom farà coppia con uno tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez, un dubbio che Simone Inzaghi scioglierà tra oggi e domani, giorno della partita.

Quante alle altre scelte di formazione, a centrocampo è probabile il ritorno in cabina di regia d Marcelo Brozovic, il quale permetterà a uno tra Mkhitaryan e Calhanoglu di riposare in vista della Coppa. Appuntamento al quale non vuole mancare Milan Skriniar, l'unico indisponibile della rosa, le cui condizioni verranno valutate giorno per giorno. Lo riporta Sky Sport.

