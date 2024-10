Come noto, l'infermeria dell'Inter si è svuotata definitivamente nei giorni scorsi. Se Nicolò Barella domani tornerà a lavorare con i compagni, candidandosi automaticamente per una maglia da titolare contro la Roma domenica sera, oggi Tajon Buchanan ha proseguito il suo iter di recupero allenandosi da solo ad Appiano Gentile nel giorno di riposo concesso alla squadra da Simone Inzaghi. Per il canadese, ai box dallo scorso luglio dopo l'intervento chirurgico resosi necessario per riparare la tibia fratturata in nazionale, lo staff medico nerazzurro userà più prudenza rispetto al centrocampista sardo. Il rientro in gruppo dell'ex Bruges, comunque, si avvicina. Lo riporta Sky Sport.

