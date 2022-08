Joaquin Correa, in gol ieri contro la Cremonese, ha svolto oggi regolarmente ad Appiano il lavoro di scarico, come riportato da Sky Sport. L'attaccante argentino ha accusato un piccolo affaticamento agli adduttori ed è stato sostituito nella ripresa da Lautaro. Le sue condizioni sono da monitare nei prossimi allenamenti in programma domani e venerdì: il Tucu, autore fin qui di due gol, si gioca una maglia da titolare al fianco del Toro con Dzeko in vista del derby in programma sabato pomeriggio a San Siro.