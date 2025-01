L'Inter è tornata subito al lavoro all'indomani della vittoria ottenuta contro l'Atalanta che le ha consentito di strappare il pass per la finale di Supercoppa italiana. A Riyad, Simone Inzaghi ha diretto la seduta d'allenamento a cui non ha partecipato il solo Marcus Thuram, sostituito all'intervallo della gara di ieri per un affaticamento all'adduttore sinistro. Secondo Sky Sport, è ancora presto per capire se il francese potrà esserci o meno nella sfida del prossimo 6 gennaio contro Juve o Milan; l'unica cosa certa è è che se le sue condizioni non dovessero migliorare, a quel punto lo staff medico valuterebbe la possibilità di sottoporlo a esami strumentali

