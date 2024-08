Arrivano buone notizie da Appiano Gentile, a tre giorni dalla gara di campionato che metterà di fronte l'Inter all'Atalanta: stando a quanto riferisce Sky Sport, per la prima volta dopo l'infortunio, Stefan de Vrij ha lavorato per l'intero allenamento in gruppo, mentre Lautaro Martinez ha svolto differenziato ma sul campo. L'obiettivo è recuperare il Toro almeno per la panchina, nello scenario più prudente, con Simone Inzaghi che avrà l'ultima parola sul suo eventuale impiego, anche considerando che quella con la Dea è l'ultima partita prima della sosta per le Nazionali.

