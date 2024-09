Non sono cambiate le idee di formazione di Simone Inzaghi in vista del derby di stasera dopo l'allenamento di rifinitura andato in scena stamattina ad Appiano Gentile, dove l'Inter è in ritiro pre-partita da ieri. Secondo Sky Sport, rispetto alla gara di Champions contro il Manchester City, si va verso il ritorno dal 1' di Benjamin Pavard, Henrikh Mkhitaryan, Lautaro Martinez e Federico Dimarco, recuperato dopo aver smaltito l'affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. L'altra novità è Denzel Dumfries, che vince il ballottaggio con Matteo Darmian.

Più dubbi attorno alle scelte di Paulo Fonseca, che nelle ultime prove tattiche ha schierato i suoi con uno spregiudicato 4-4-2 che prevede Rafael Leao e Christian Pulisic sulle fasce, con Tammy Abraham e Alvaro Morata di punta. In difesa, Matteo Gabbia dovrebbe prendere il posto di Strahinja Pavlovic; a destra, senza l'infortunato Davide Calabria, spazio ad Emerson Royal.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

PROBABILE MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!