A due giorni dal derby di Milano, Federico Dimarco è tornato ad allenarsi con il gruppo. Stando a quanto riferito da Sky Sport, dunque, il numero 32 nerazzurro ha smaltito l'affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra che gli ha fatto saltare la gara di Champions sul campo del Manchester City e si candida per scendere in campo come titolare nella sfida contro il Milan. Sarà decisiva, in tal senso, la seduta della vigilia, in programma domani ad Appiano Gentile. Lì Simone Inzaghi deciderà chi scegliere tra lui e Carlos Augusto, che ha ben figurato da quinto all'Etihad Stadium.

