Non arrivano indicazioni contrarie a quelle della vigilia rispetto alla formazione dell'Inter che scenderà in campo tra meno di tre ore al Franchi per sfidare la Fiorentina, in uno scontro diretto di altissima classifica. L'unico ballottaggio è stato vinto da Denzel Dumfries, con Matteo Darmian che resta in panchina come jolly da schierare a gara in corso, in caso di necessità, nel ruolo di braccetto o quinto, viste le assenze contemporanee di Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Carlos Augusto. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

