Simone Inzaghi pensa a cambiare le carte in mezzo al campo per la sfida di questa sera contro l'Empoli: secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, l'idea è quella di riproporre Nicolò Barella nel ruolo di playmaker, con Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan a completare il centrocampo. Questo porterebbe al dirottamento di Piotr Zielinski in panchina, dopo che le indiscrezioni delle ultime ore lo davano nuovamente in campo dal primo minuto dopo la buona prova con la Juventus.

