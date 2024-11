Prove di formazione ad Appiano Gentile per l'Inter, attesa domani dalla trasferta di Verona. Nella testa di Inzaghi c'è ancora qualche dubbio da sciogliere, spiegano i colleghi di Sky Sport che parlano comunque di presenza certa di Asllani in mezzo al campo (probabilmente con Barella e Mkhitaryan) e di altri ballottaggi.

In difesa, ad esempio, Bisseck è davanti a Pavard, mentre sulla corsia di sinistra Carlos Augusto è pronto e potrebbe concere un po' di riposo a Dimarco. In attacco è invece Thuram l'unico sicuro di una maglia: accanto a Tikus potrebbe esserci Lautaro, in forma dopo il golazo con l'Argentina, "ma oggi son stati tenuti in considerazione Correa e Arnautovic", riferisce l'emittente. Il motivo è semplice: il Tucu è rimasto ad Appiano tutta la settimana, mentre l'austriaco è tornato prima dagli impegni con le nazionali prima rispetto al Toro e Taremi.

