C'è anche Demiral nella lista dei possibili sostituti di Skriniar in caso di addio in queste ore dello slovacco, destinato al Psg subito o in estate. Cosa potrà succedere in queste ultime ore? Secondo SkySport24, i 10 milioni proposti dai parigini per chiudere subito il trasferimento sono ritenuti pochi: i nerazzurri ne chiedono 20, una soluzione potrebbe essere trovata a metà strada quindi sui 15 milioni più bonus.