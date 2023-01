Il procuratore dello slovacco non ha ancora dato una risposta e, in attesa di nuovi contatti e incontri con i rappresentanti nerazzurri, non starebbe dando i riscontri sperati. "Questione di tempo? Può essere, ma da viale della Liberazione non possono aspettare all’infinito e vorrebbero chiarezza per sapere se è giunto il momento di girare pagina. In un gioco dialettico poi toccherebbe a Milan spiegare la sua scelta che, va sottolineato, è legittima in entrambi i casi. Sarebbe clamoroso in senso positivo se accettasse rifiutando soluzioni più ricche, ma sarebbe comprensibile anche se scegliesse la via meno romantica di questa storia. La palla passa a lui che finora si è sempre comportato in modo impeccabile in campo", si legge sul sito dell'emittente.

