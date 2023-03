La distrazione ai flessori della coscia sinistra rimediata martedì sera al Do Dragao terrà Alessandro Bastoni ai box per due settimane circa. Il rientro del difensore nerazzurro, secondo le informazioni di Sky Sport, è previsto dopo la sosta dedicata alle Nazionali, con Simone Inzaghi che spera di riaverlo a disposizione per la gara con la Fiorentina del 1° aprile. "Qualora non fosse al 100% per la gara con i viola, Bastoni tornerà in campo nella partita successiva, la semifinale di Coppa Italia con la Juventus", si legge sul sito dell'emittente.