La distrazione al retto femorale della coscia destra rimediata durante il derby terrà ai box Nicolò Barella per le prossime tre partite dell'Inter. Il centrocampista sardo, le cui condizioni verranno rivalutate dallo staff medico nerazzurro la prossima settimana, salterà sicuramente la trasferta di Udine di sabato prossimo e, con ogni probabilità, anche l'esordio casalingo in Champions League contro la Stella Rossa di martedì 30 settembre. Difficile che venga rischiato per la gara di San Siro col Torino del 5 ottobre, l'ultima prima della sosta del campionato. Il rientro, dunque, è previsto per la sfida esterna con la Roma del 20 ottobre. Lo riporta Sky Sport.

